US-Anleihen geben weiter nach

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Donnerstag an ihre zur Wochenmitte erlittenen Verluste angeknüpft. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel im frühen Handel um 0,42 Prozent auf 119,30 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere stieg auf 2,88 Prozent.

Thema des Tages ist, dass die US-Wirtschaft im Winter überraschend geschrumpft ist. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) fiel im ersten Quartal auf das Jahr hochgerechnet um 1,4 Prozent. Belastet wurde die Wirtschaft vor allem durch eine deutliche Ausweitung des Handelsbilanzdefizits. Der private Konsum und die Investitionen aber entwickelten sich solide.