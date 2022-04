Umsatzplus von 27 Prozent / Schumacher Packaging steigert seinen Jahresumsatz auf 857 Mio. Euro (FOTO)

Ebersdorf bei Coburg (ots) - Die Schumacher Packaging Gruppe, einer der größten

europaweit agierenden Hersteller für Verpackungen aus Well- und Vollpappe, hat

im Jahr 2021 trotz schwieriger Marktsituation seinen Wachstumskurs erfolgreich

fortgesetzt. Das Unternehmen konnte seinen Jahresumsatz nach Erlösschmälerungen

im Vergleich zum Vorjahr um 27 Prozent auf 857 Mio. Euro steigern. Für das

enorme Wachstum war vor allem der Boom in den Bereichen E-Commerce sowie

Lebensmittel und Getränke ausschlaggebend, der durch die Pandemie nochmal

beschleunigt wurde.



Die geplante Umsatzerwartung von 750 Mio. Euro wurde über alle Bereiche hinweg

deutlich übertroffen und betrifft alle Segmente des Unternehmens: Von Voll- und

Wellpappe über Erzeugung und Verarbeitung bis zu den Bereichen Copacking und

Spezialprodukte.





Der Verpackungsspezialist musste im Jahr 2021 aber auch deutlicheErlösschmälerungen in Kauf nehmen. "Es gab bereits im vergangenen Jahrerhebliche Preissteigerungen im Rohstoffbereich, die wir nicht in gleichem Maßan unsere Kunden weitergeben konnten," erläutert Björn Schumacher,Geschäftsführer der Schumacher Packaging Gruppe, die schwierige Marktsituation.In Zeiten von Nachfragesteigerung und Rohstoffknappheit trotzte die SchumacherPackaging Gruppe dennoch erfolgreich der allgemeinen Lage auf den Weltmärktenund konnte die Versorgung seiner Kunden zuverlässig sicherstellen. Imabgelaufenen Kalenderjahr kletterte zudem die Mitarbeiterzahl auf 3.700.E-Commerce-Boom beflügelt Wachstum"Wir sind sehr zufrieden, dass wir auch in schwierigen Zeiten ein deutlichesUmsatzplus erzielen konnten. Der Boom im Online-Handel hat unser Geschäftnachhaltig beflügelt. Gerade der Bereich E-Commerce ist sehr volatil, was dieBedarfe angeht. Wir konnten auch im vergangenen Jahr immer wieder unter Beweisstellen, dass die Schumacher Gruppe einer der flexibelsten undleistungsfähigsten Partner für E-Commerce-Verpackungen ist," erklärt BjörnSchumacher das Umsatzplus des Unternehmens. "Es zeigt, dass sich dieInvestitionen in unsere Wettbewerbsfähigkeit auszahlen und wir die richtigenWeichen für die Zukunft gestellt haben." Da der Einzelhandel aufgrund derPandemie zeitweise schließen musste, kam es zu einem massiven Anstieg imOnline-Handel und dadurch zu einer boomenden Nachfrage nach innovativen,nachhaltigen Verpackungslösungen.Zudem erlebte der Lebensmittel-Einzelhandel durch die Einschränkungen in denBereichen Gastronomie und Touristik einen großen Aufschwung. Auch Möbel undEinrichtungsgegenstände, Heim- und Handwerkerartikel, Spielwaren oder DIY wurdensehr stark nachgefragt, da viele Menschen ihren Lebensmittelpunkt