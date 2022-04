Das einzige Jahr, in dem sich die Aktien laut der Bank of America nicht erholten, war mitten im Zweiten Weltkrieg. Im Jahr 1941 fielen die Aktien um weitere 8,2 Prozent, nachdem sie zu Beginn des Jahres um 10,5 Prozent eingebrochen waren.

Im Jahr 2020 legte der S&P 500 um mehr als 32 Prozent zu, nachdem er zu Beginn der Pandemie nur Verluste verzeichnete. Im Jahr 1970 erholten sich die Aktien um mehr als elf Prozent, nachdem sie zu Beginn des Jahres um zehn Prozent gefallen waren. Ebenso in den Jahren 1932, 1939 und 1942: Zunächst fiel der Index in den ersten Monaten, konnte sich aber auf Jahressicht immer zweistellig erholen.

Der prozentuale Rückgang des S&P 500 schmerzt. Laut einer Untersuchung der Bank of America haben sich die Märkte allerdings nach einem derartigen Einbruch in der Vergangenheit fast immer wieder erholt. So berichtet es CNBC. Die Bank stellte fest, dass sich die Aktienmärkte in fünf der sechs Jahren, in denen sie mit einem so starken Ausverkauf begannen, wieder erholten.

Der S&P 500 ist in den ersten 80 Tagen des Jahres über 12 Prozent gefallen. Damit reiht sich 2022 in die schlechtesten Performancejahre überhaupt ein. Laut Bank of America könnte es jedoch ein Comeback am Markt geben.

