FREE NOW erweitert Kooperation mit MILES und integriert Carsharing-Angebot im Rheinland (FOTO)

Hamburg (ots) - FREE NOW, Europas Super-App für Mobilität, und

Carsharing-Anbieter MILES bündeln ihr Angebot im Rheinland. Nach erfolgreichen

Kooperationen in anderen deutschen Städten können User von FREE NOW ab sofort

auch in Köln, Düsseldorf, Duisburg und Bonn Fahrzeuge des Berliner Unternehmens

buchen. Diese können innerhalb des Geschäftsgebietes flexibel angemietet und

abgestellt werden, die Abrechnung erfolgt nach gefahrenen Kilometern. Für die

Buchung benötigen FREE NOW User keinen neuen Account. Die verschiedenen

Fahrzeugmodelle und -größen sind bereits ab 0,89 Euro zuzüglich einer

Entsperrgebühr von einem Euro verfügbar und lassen sich direkt über das

vorhandene FREE NOW Kundenkonto flexibel mieten und bezahlen. FREE NOW und MILES

bauen seit 2020 ihre Kooperation kontinuierlich aus: Zusätzlich zum jetzigen

Start im Rheinland ist das Angebot von MILES auch in Berlin, Hamburg, München

und Potsdam auf der Plattform von FREE NOW buchbar.



Alle Mobilitätsangebote aus einer Hand