WASHINGTON - Die US-Wirtschaft ist im Winter überraschend geschrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) fiel im ersten Quartal auf das Jahr hochgerechnet um 1,4 Prozent, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington laut einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten hingegen mit einem Wachstum von 1,0 Prozent gerechnet.

GESAMT-ROUNDUP: Bundestag billigt Lieferung schwerer Waffen an Ukraine

BERLIN/KIEW - Mit dem Ja des Bundestags zur Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine hat Deutschland eine weitere Kehrtwende vollzogen und sich im russischen Angriffskrieg so klar wie nie an die Seite Kiews gestellt. Das Parlament beschloss am Donnerstag in Berlin mit großer Mehrheit einen gemeinsamen Antrag von Ampel-Koalition und Union. Die Opposition aus Linken und AfD sieht die Gefahr eines Atomkriegs, weil Deutschland nun zur Kriegspartei werde.

EU-Kommission: 3,5 Milliarden Euro an EU-Länder für Ukraine-Flüchtlinge

BRÜSSEL - Die EU-Kommission hat verschiedene Mitgliedsstaaten bislang mit 3,5 Milliarden Euro für die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine unterstützt. Das Geld sei als Vorschuss gedacht, damit die Länder Bedürftigen beispielsweise Lebensmittel, Unterkunft, Gesundheitsversorgung und Bildung anbieten können, sagte der zuständige EU-Kommissar Nicolas Schmit am Donnerstag in Brüssel.

Union kritisiert Energie-Entlastungspakete - 'zu spät und zu wenig'

BERLIN - Die Union hat die Energie-Entlastungspakete der Ampel als nicht ausreichend bezeichnet. Unionsfraktionsvize Jens Spahn sagte am Donnerstag im Bundestag: "Zu spät, zu wenig, zu bürokratisch." Die Ampel lasse viele Millionen Menschen mit den steigenden Energiepreisen alleine. Der CDU-Abgeordnete Johannes Steiniger sagte, bei der geplanten Energiekostenpauschale habe die Koalition Rentner und Studenten vergessen.