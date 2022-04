Münster (ots) - Die Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Kriegessind weltweit spürbar und haben auch Nachhaltigkeitsthemen wie Klimaschutz undgelebte Solidarität noch mehr in den Fokus gerückt. Gerade in Krisenzeiten habendie Menschen das Bedürfnis nach Planungssicherheit und einer Perspektive. DieLBS West trägt als Finanzierungspartner tagtäglich dazu bei, den Menschen eineigenes Zuhause als sicheren Rückzugsort und Lebensmittelpunkt zu ermöglichenund sie damit vor finanziellen Schwierigkeiten im Alter zu schützen. Seit Jahrensetzt die Bausparkasse der Sparkassen dabei auf nachhaltige Lösungen in denBereichen Gebäudetechnik, Mobilität und Umwelt. 2021 stand die nachhaltigeGeldanlage im Fokus des Nachhaltigkeitsengagements.Das Thema Nachhaltigkeit ist fester Bestandteil der Geschäftsstrategie der LBSWest und wurde 2021 auch im Bereich der Geldanlagen noch einmal deutlichverstärkt. Hierzu setzte die LBS West Kriterien für eine nachhaltige Geldanlageum, die sich an den Kriterien des staatlichen Pensionsfonds Norwegensorientieren und sowohl für die Eigenanlage als auch die Anlage in Spezialfondsgelten. Die Umsetzung erfolgt über den Ausschluss von Unternehmen, die bestimmteProdukte produzieren bzw. vertreiben oder gegen bestimmte Verhaltensweisen (UNGlobal Compact) verstoßen. "Mit unserer Selbstverpflichtung zu klimafreundlichemund nachhaltigem Wirtschaften und strengen Kriterien für die nachhaltigeGeldanlage stehen wir zu unserer Verantwortung. Wir wollen mit gutem Beispielvorangehen und im Geschäftsbetrieb spätestens 2035 klimaneutral sein", so JörgMünning, Vorstandsvorsitzender der LBS West.Darüber hinaus baute die LBS West im vergangenen Jahr ihre digitalen Servicesweiter aus, installierte E-Ladesäulen auf dem Firmengelände und widmete sich derPapier- und Plastikreduzierung sowie dem Bienenschutz in Münster. Zudem fördertedie LBS West im Rahmen der VORAUSDENKER-Initiative über 50 nachhaltige Projektein Nordrhein-Westfalen und Bremen mit einer Fördersumme von insgesamt 90.000Euro. "Als öffentlich-rechtliches Unternehmen liegt uns das Gemeinwohl sehr amHerzen. Mit unserem Engagement wollen wir Zeichen setzen, denn Nachhaltigkeitist eine Aufgabe, die wir nur gemeinsam angehen können. Wenn jeder einen kleinenBeitrag leistet, können wir gemeinsam Großes erreichen", so LBS-Chef JörgMünning.Über die Nachhaltigkeitsthemen des letzten Geschäftsjahres sowie aktuelleMaßnahmen berichtet die LBS West im neuen Nachhaltigkeitsbericht 2021. Dieserist im Internet veröffentlicht unter http://www.lbswest.de/nachhaltigkeit .Pressekontakt:Sven SchülerTel. 0251 / 412-5051mailto:sven.schueler@lbswest.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/56890/5208199OTS: LBS West