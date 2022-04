Brüssel (ots/PRNewswire) - Euroclear veröffentlicht heute ein Update zu seiner

finanziellen und operativen Leistung im ersten Quartal 2022.



Finanzübersicht



Euroclear erzielte im ersten Quartal 2022 eine starke finanzielle und operative

Leistung. Der Nettogewinn stieg um 11 % auf 134 Mio. EUR





Die Betriebserträge stiegen im Jahresvergleich um 10 % auf 438 Mio. EUR,angetrieben von einem starken Wachstum der Geschäftserträge, um 9 % auf 405 Mio.Zins-, Bank- und sonstige Erträge stiegen um 39 % auf 32 Mio. EUR.Wir haben unsere Investitionen in Technologie entsprechend unserer Strategieerhöht. Die Betriebskosten stiegen im Vergleich zum ersten Quartal 2021 um 11 %auf 260 Mio. EUR.Sanktionen im Zusammenhang mit der Invasion in der Ukraine haben zu einerErhöhung der Barmittel in unserer Bilanz geführt, die weiter unten erläutertwerden.Infografik - https://mma.prnewswire.com/media/1805340/Euroclear_1.jpgAnmerkung: Die Zahlen für 2021 wurden angepasst, um MFEX pro forma einzubeziehenund einen flächenbereinigten Vergleich zu ermöglichen.Highlights in Bezug auf GeschäftstätigkeitWährend des ersten Quartals hat Euroclear weitere strategische Fortschrittegemacht und sich weiterhin auf seine Verantwortung als wichtigeFinanzmarktinfrastruktur konzentriert. Dies spiegelt sich in den untenaufgeführten Kennzahlen wider:Q1 insgesamt % Veränderung gegenüberQ1 2021Verwahrte Vermögenswerte 37 Bio. EUR +8%Anzahl der Transaktionen 80 Mio. +5%Umsatz 270 Bio. EUR +13%Verwahrtes Fondsvermögen 3 Bio. EUR +12%Collateral Highway 2 Bio. EUR +18%Die Integration von MFEX schreitet planmäßig voran, da wir die etabliertenFondsvertriebsplattformen von MFEX mit der Post-Trade-Expertise von Euroclearkombinieren, um ein neues End-to-End-Fondsangebot zu schaffen.Zudem haben wir im ersten Quartal zwei strategische Investitionen getätigt.Erstens haben wir die digitale Strategie von Euroclear durch unsere Investitionin Fnality, ein internationales Konsortium globaler Banken undFinanzmarktinfrastrukturen, das sich auf den Aufbau regulierter Zahlungssystemezur Unterstützung der Einführung tokenisierter Vermögenswerte und Marktplätzekonzentriert, weiter vorangebracht.Zweitens haben wir unsere Strategie für nachhaltige Finanzen und ESG durch eineInvestition in Greenomy, eine in Belgien ansässige Technologieplattform fürnachhaltige Finanzen, weiterentwickelt. Durch die Digitalisierung derDatenerfassungs- und Berichtsprozesse unterstützt Greenomy Unternehmen,Kreditinstitute und Vermögensverwalter bei der Einhaltung der neuenEU-Rechtsvorschriften für nachhaltige Finanzen.