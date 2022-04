Founders Fund und Pantera investieren 20 Millionen Dollar in Ondo Finance zum Aufbau einer dezentralen Investmentbank

New York, 28 April 2022 (ots/PRNewswire) - Ondo Finance hat eine Serie A in Höhe

von 20 Mio. USD aufgenommen, um die Akzeptanz von DeFi bei Mainstream-Investoren

zu beschleunigen. Die jüngste Finanzierungsrunde wurde von Founders Fund, der

von Peter Thiel gegründeten Risikokapitalgesellschaft, und Pantera Capital

geleitet. Die Finanzierung wird es Ondo ermöglichen, sein Team auszubauen und

neue Produkteinführungen zu unterstützen, einschließlich der Expansion in

mehrere Ketten. Zu den strategischen Investoren, die sich an der Runde

beteiligten, gehörten auch Coinbase Ventures, GoldenTree, Wintermute, Steel

Perlot (Michelle Ritter / Eric Schmidt), Tiger Global und Flow Traders.



Ondo Finance baut eine dezentralisierte Investmentbank auf, die sich darauf

konzentriert, Akteure im aufstrebenden DeFi-Ökosystem zu verbinden,

einschließlich dezentralisierter autonomer Organisationen (DAOs), Institutionen

und Kleinanleger. Als erstes Angebot hat das Unternehmen ein neuartiges

Primitivprodukt für dezentralisierte strukturierte Produkte entwickelt, das die

Wahl zwischen Absicherung und erhöhter Rendite bietet.