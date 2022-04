Huawei fördert nachhaltige Rechenzentren auf dem Global Data Center Facility Forum 2022

In Bezug auf die Rolle grüner IKT auf Europas Weg zur Dekarbonisierung wies He Bo, Präsident von Huawei Digital Power Western Europe, darauf hin, dass eine kohlenstoffarme IKT-Infrastruktur, wie z. B. Rechenzentren, eine wichtige Rolle dabei spielen wird, Europa dabei zu unterstützen, das Ziel der „Kohlenstoffneutralität bis 2050" zu erreichen. Durch die Integration von digitalen und leistungselektronischen Technologien bietet Huawei innovative Lösungen wie schnelle Bereitstellung, extreme PUE und zentrale Energiespeicherung, um kohlenstoffarme Rechenzentren zu schaffen und zu einer grüneren Welt beizutragen.

Charles Yang, Senior Vice President von Huawei und CEO des Huawei Data Center Facility Teams, sagte in seiner Eröffnungsrede, dass sich mit dem Eintritt in das intelligente Zeitalter und der Kohlenstoffneutralität, die zur gemeinsamen globalen Aufgabe geworden ist, die Form der Dienstleistungen, die Energieversorgung sowie die Betriebs- und Wartungsmodelle für Rechenzentren ändern werden. Das Huawei Data Centre Facility Team wird sich den Veränderungen stellen, indem es die Organisationsstruktur optimiert, kontinuierlich in Innovationen investiert und ein gesundes Geschäftsökosystem aufbaut, um die nachhaltige Entwicklung der Rechenzentrumsbranche voranzutreiben.

MONACO, 28. April 2022 /PRNewswire/ -- Huawei veranstaltete am 26. April in Monaco das Global Data Center Facility Forum 2022 mit dem Thema „Smart DC, Building the Future", um die Nachhaltigkeit in der Rechenzentrumsbranche zu fördern. An der Konferenz nahmen mehr als 200 Führungskräfte, Branchenexperten, Kunden und Partner aus der ganzen Welt teil, um wertvolle Kontakte zu knüpfen und wichtige Themen zu diskutieren, mit denen die sich schnell verändernde Branche konfrontiert ist, wie etwa Dekarbonisierung und Digitalisierung.

