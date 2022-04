Seite 2 ► Seite 1 von 4

Düsseldorf (ots) -- Zügige Einführung von öffentlichen Schnellladesäulen für Elektrofahrzeuge inganz Europa- Flexible, batterie-betriebene Ladesäulen können schnell installiert werden, dasie keine leistungsstarken Netzanbindungen benötigen- Die erste Ladestation wurde nun in Düsseldorf in Betrieb genommen und ist absofort öffentlich zugänglich; innerhalb von 24 Monaten sind bis zu 4.000Ladepunkte in Deutschland und Großbritannien geplant- Das wachsende bp/Aral Ladenetz wird in die Navigationssysteme von VW, Skodaund Seat/Cupra integriert, sodass die Fahrer die nächstgelegene Ladesäuleproblemlos finden können- Bis Ende 2024 könnten im Rahmen der Partnerschaft insgesamt bis zu 8.000 neueLadepunkte in Deutschland, Großbritannien und anderen europäischen Ländernerrichtet werdenMit der Einweihung der ersten Ladesäule in Düsseldorf haben Volkswagen und bpheute ihre strategische Partnerschaft begonnen. Sie wird den Umstieg aufElektrofahrzeuge in ganz Europa vorantreiben. Die Partnerschaft bringt zwei derweltweit führenden Unternehmen im Bereich der Elektromobilität zusammen.Gemeinsam haben sie sich zum Ziel gesetzt, den Zugang zu Lademöglichkeiten vonElektrofahrzeugen in den wichtigsten europäischen Märkten zu verbessern: Diessoll bis 2024 durch den Aufbau eines schnellen[1] Ladenetzes in ganz Europasowie durch die Schaffung eines nahtlosen Lade-Erlebnisses geschehen.Die innovativen 150kW-Flexpole-Ladestationen von Volkswagen verfügen über jezwei Ladepunkte und ein integriertes Batteriespeichersystem. Damit überwindensie eines der größten Hindernisse für den raschen Ausbau derSchnellladeinfrastruktur in Europa - die Notwendigkeit leistungsstarkerNetzanschlüsse.Die Flexpole-Ladestationen können direkt an ein Niederspannungsnetzangeschlossen werden, sodass weder ein spezieller Transformator nochkostspielige Bauarbeiten erforderlich sind. Dadurch werden dieInstallationszeiten erheblich verkürzt, während gleichzeitig eineLadegeschwindigkeit von bis zu 150 kW[2] erreicht werden kann. Je nachFahrzeugmodell kann so für eine Reichweite von bis zu 160 Kilometern in nur 10Minuten nachgeladen werden.Im ersten Schritt werden in den nächsten 24 Monaten bis zu 4.000 zusätzlicheLadepunkte an den Aral Standorten in Deutschland und den bp Standorten inGroßbritannien installiert. Bis Ende 2024 könnten insgesamt bis zu 8.000Ladepunkte in Deutschland, Großbritannien und anderen europäischen Ländernentstehen.bp baut sein Ladenetz für Elektroautos zügig aus - insbesondere im