In Budapest schloss der Leitindex Bux um 3,4 Prozent höher bei 43 549,19 Punkten. Starke Gewinne verzeichneten OTP Bank mit plus 4,0 Prozent, Richter mit plus 4,4 Prozent. MOL gewannen 3,0 Prozent. Verluste wurden bei MTelekom registriert, die um 3,1 Prozent fielen.

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Donnerstag überwiegend im Plus geschlossen. Klare Gewinne wurden dabei in Budapest verbucht, während sich die Indizes in Warschau und Prag weniger stark bewegten.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer