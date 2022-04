Leipzig Erster Grundstein im Löwitz Quartier für neues Gymnasium gelegt (FOTO)

Leipzig (ots) - In Leipzig ist am Donnerstag der Grundstein für das Gymnasium im

neuen Löwitz Quartier gelegt worden. Beim Festakt setzte Leipzigs

Oberbürgermeister Burkhard Jung symbolisch die Zeitkapsel ein. Die

Tiefbauarbeiten auf dem Areal laufen derweil auf Hochtouren.



Es war der feierliche Startschuss für ein großes, urbanes Quartier, das die drei

Hamburger Unternehmen HASPA PeB, HAMBURG TEAM und OTTO WULFF direkt neben dem

Hauptbahnhof realisieren: Am Donnerstagnachmittag ist im Rahmen eines großen

Baustellentreffs feierlich der Grundstein für das neue Gymnasium im Löwitz

Quartier gelegt worden. Rund 150 geladene Gäste waren vor Ort, darunter Leipzigs

Oberbürgermeister Burkhard Jung, Baubürgermeister Thomas Dienberg und

Schulbürgermeisterin Vicki Felthaus.