MT Aerospace Vorstandsvorsitzender Steininger blickt nach Amazon-Großauftrag zuversichtlich in die Zukunft "Staatsminister Aiwanger besucht uns genau zum richtigen Zeitpunkt" (FOTO)

Augsburg (ots) - "Staatsminister Aiwanger besucht uns genau zum richtigen

Zeitpunkt, denn wir konnten ihm heute erläutern, was der vor kurzem bekannt

gewordene Auftrag von Amazon für den Start der Kuiper-Kommunikationssatelliten

mit europäischen Ariane-6-Raketen für unser Unternehmen und den

Raumfahrtstandort Augsburg bedeutet: Stabilität, Sicherheit und Wachstum", freut

sich Hans Steininger, Vorstandsvorsitzender der MT Aerospace AG.



Hubert Aiwanger, Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie

sowie stellvertretender Ministerpräsident des Freistaates Bayern, informierte

sich über aktuelle Projekte und Entwicklungsperspektiven des Luft- und

Raumfahrtzulieferers. Die Entwicklung und Fertigung von Strukturen und Tanks für

das europäische Ariane-Raketenprogramm sowie für Satelliten und die

Luftfahrtindustrie sind das Kerngeschäft des Augsburger Mittelständlers. Der

Spezialist für Leichtbau will sich mit seiner Expertise und weltweit

wettbewerbsfähigen Fertigungsprozessen zukünftig auch international und in

kommerziellen Luft- und Raumfahrtmärkten etablieren. Mit anspruchsvoller

Faserverbundfertigung, industriellem 3D-Druck und Wasserstofftechnologie plant

MT Aerospace neue Märkte für moderne Mobilitätskonzepte zu erschließen.