Sunlight Group stärkt europäischen Markt für grüne Energie mit ESS-Lithium-Technologie / Unternehmen präsentiert Sunlight Li.ON ESS-Akkusortiment auf der ees Europe Messe in München im Mai (FOTO)

Athen (ots) -



- Die neue Lithium-Energiespeichersystemtechnologie Sunlight Li.ON ESS stärkt

Europas boomenden Energiespeichermarkt und bietet hohe Energiedichte,

verlängerte Lebensdauer und minimalen Wartungsaufwand

- Das fortschrittliche Design der Batterie kann eine Vielzahl von

ESS-Anwendungen unterstützen, von Haushalten über C&I- und Grid-Anwendungen

bis hin zu On- oder Off-Grid-Lösungen, und ist mit der cloudbasierten

Plattform Sunlight GLocal, die Fernkonnektivität und -überwachung bietet,

kompatibel.

- Sunlight Group präsentiert Li.ON ESS-Technologie auf der ees Europe vom 11.

bis 13. Mai am StandB2 160 und diskutiert Pläne zur Stärkung des europäischen

Energiespeichermarktes durch die Entwicklung einer

Lithiumzellen-Prototyp-Pilotlinie



Sunlight Group Energy Storage Systems, ein weltweit tätiges

Technologieunternehmen und Hersteller von integrierten und innovativen

Energiespeicherlösungen, führt auf dem europäischen Batteriespeichermarkt die

neuesten Ergänzungen seiner ESS-Technologie ein, darunter das

Lithium-Ionen-Energiespeichersystem Sunlight Li.ON ESS.





Die Produktpalette Sunlight Li.ON ESS, die sowohl Nieder- als auchHochspannungsprodukte umfasst, wird auf der ees Europe , Europas größter Messefür Reservebatterien und Energiespeichersysteme , die vom 11. bis 13 . Mai inMünchen stattfindet, präsentiert.Sunlight Li.ON ESS ist eine der fortschrittlichsten und einzigartigsten Lösungenfür die Energiespeicherung auf dem Markt. Die Modularität und Erweiterbarkeitdes Produkts dienen einer Vielzahl von Anwendungen - darunter Smart Home, Solar-und Windenergieanlagen sowie Ladeeinrichtungen für Elektromobilität.Die Li.ON ESS-Lösung gewährleistet Schutz, Sicherheit und Zuverlässigkeit derVersorgung gegen mögliche Störungen im Stromnetz. Ihre fortschrittlicheLithium-Ionen-Technologie ermöglicht einen hohen Wirkungsgrad während des Lade-und Entladevorgangs sowie eine höhere Energiedichte.Die gesamte Produktpalette verfügt über ein innovatives Design, dasFernüberwachung und -wartung auch in den entferntesten Installationen über dieintelligente cloudbasierte Plattform GLocal von Sunlight bietet. Sunlight GLocalverwendet künstliche Intelligenz (KI), um in Echtzeit wichtige Parameter für dieLeistung der Batterie aufzuzeichnen, was zu erheblichen Zeit- undKosteneinsparungen führt. Zusätzlich sorgen die verlängerte Lebensdauer und derminimale Wartungsaufwand für Sunlight Li.ON ESS für eine zuverlässige Leistung,auch unter schwierigen Bedingungen.Auf der ees Europe präsentiert ein erfahrenes Team der Sunlight Group unter der