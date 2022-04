KÖLN/KIEL (dpa-AFX) - Gut eine Woche vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein kann die CDU einer Umfrage zufolge ihren Vorsprung in der Wählergunst halten. Die Partei von Ministerpräsident Daniel Günther kommt wie schon Mitte April auf 38 Prozent Zustimmung, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Erhebung von Infratest dimap im Auftrag der ARD hervorgeht.

Für die SPD würden sich der Umfrage zufolge 19 Prozent der Wahlberechtigten entscheiden. Damit büßen die Sozialdemokraten einen Prozentpunkt ein. Die Grünen kommen nach wie vor auf 16 Prozent. Unverändert bleibt auch der Wert für die FDP, die bei neun Prozent liegt. Die AfD verliert einen Prozentpunkt und landet in der Umfrage bei fünf Prozent. Der von der Fünf-Prozent-Klausel befreite Südschleswigsche Wählerverband (SSW) legt um einen Punkt auf fünf Prozent zu.