Was aber bringt nun die Abschaffung der Umlage, die der Bundesrat noch passieren lassen muss, für die Verbraucher? Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nannte die Absenkung der Umlage auf null in der "aktuellen Hochpreisphase" eine wichtige und dringliche Entlastung für Verbraucherinnen und Verbraucher sowie für viele Gewerbekunden. Finanzminister Christian Lindner (FDP) schrieb auf Twitter, die "breite Mitte" des Landes werde um 6,6 Milliarden entlastet.

Vom 1. Juli an wird nun keine EEG-Umlage mehr über die Stromrechnung erhoben. Einnahmeausfälle infolgedessen werden dann aus dem Energie- und Klimafonds beglichen - sofern der EEG-Kontostand dies erforderlich macht, wie es im Entwurf heißt.

Durch die Absenkung der Umlage auf null zum 1. Juli wird der Energie- und Klimafonds des Bundes zukünftig mit rund 6,6 Milliarden Euro belastet, wie es im Gesetzentwurf heißt. Derzeit aber ist das EEG-Konto mit Milliarden im Plus - auf diesem werden Vergütungen und Verkaufserlöse für erneuerbaren Strom gebucht. Die EEG-Umlage finanziert bisher die Differenz zwischen Ausgaben und Einnahmen - zwischen garantierten Vergütungen für die Erzeuger und den an der Strombörse erzielten Erlösen. Die Börsenstrompreise aber sind stark gestiegen, daher ist das Konto stark im Plus.

BERLIN (dpa-AFX) - Stromkunden sollen ab Sommer mit einer milliardenschweren Maßnahme entlastet werden - doch ist es am Ende nur ein Tropfen auf den heißen Stein? Der Bundestag stimmte am Donnerstag einer Abschaffung der EEG-Umlage zum 1. Juli zu. Was aber bringt das unterm Strich? Aus Sicht von Energieexperten, Verbänden und Vergleichsportalen nicht viel.

