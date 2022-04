Planungsphase für umfassende Sanierung abgeschlossen / Mehr Barrierefreiheit, neue Technik, ein neues Äußeres und eine neue Infrastruktur für das Kármán-Auditorium

Aachen (ots) - Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW) hat die Planungen

für die Sanierung des denkmalgeschützten Kármán-Auditoriums in Aachen

abgeschlossen. In den kommenden Tagen starten die Arbeiten mit der

Baustelleneinrichtung.



An der Rheinisch-Westfälisch Technischen Hochschule (RWTH) Aachen beginnt in den

kommenden Tagen die Sanierung eines der wichtigsten Hochschulgebäude in der

Innenstadt. Mit der Aufstellung des Bauzauns startet die Modernisierung des

Kármán-Auditoriums, das im Jahr 2014 vom Denkmalpflegeamt des

Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) aufgrund seiner Bedeutung für die

Geschichte der Stadt Aachen sowie aus städtebaulichen Gründen unter

Denkmalschutz gestellt wurde. Generationen von Studierenden haben das 1977 in

Betrieb genommene Auditorium mit seinen acht Hörsälen und mehreren Seminarräumen

bisher besucht - nun bekommt es unter anderem eine neue Technik, eine neue

Fassade und ein neues Dach. Das Gebäude ist derzeit geschlossen, da es nicht

mehr den baulichen Standards genügt. Alle Planungen für die Sanierung sind jetzt

abgeschlossen, die Arbeiten können losgehen.