Arasan kündigt seine eMMC 5.1 Total IP(TM) Lösung für 5 nm SoC Designs an

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Arasan Chip Systems, der führende

Anbieter von Total IP(TM)-Lösungen für den heutigen Systems on a Chip

(SoC)-Markt, gibt die sofortige Verfügbarkeit seiner eMMC(TM) 5.1 PHY IP für die

5 nm-Prozesstechnologie bekannt. Die eMMC(TM) 5.1 PHY IP von Arasan ist auf

mehreren Foundry-Knoten einschließlich 5 nm siliziumerprobt. Sie ist nahtlos in

die Arasan eMMC 5.1 Host Controller IP und den Software-Stack integriert und

bietet den Kunden eine Total eMMC 5.1(TM) IP-Lösung auf dem 5 nm-Prozess.



Arasan eMMC(TM) 5.1 Total IP(TM)-Lösung auf 5 nm entspricht den

JEDEC-Spezifikationen und bietet den

HS400-Hochgeschwindigkeitsschnittstellen-Timing-Modus mit einer Datenrate von

bis zu 400 MB/s und "Command Queuing", wodurch die Datenübertragungen durch die

Verlagerung des Software-Overheads in den Controller äußerst effizient werden.

eMMC(TM) 5.1 verbessert die Betriebszuverlässigkeit durch die Verwendung eines

"Enhanced Strobe" auf der PHY-Ebene weiter.