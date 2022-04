Mobileum gibt die Ernennung von neuen Verwaltungsratsmitgliedern bekannt

Die neuen Mitglieder ergänzen Arun Sarin, ehemaliger CEO von Vodafone, Ori Sasson, Mitgründer von Mobileum und geschäftsführender Partner von Primera Capital, Bobby Srinivasan, Mitgründer und CEO von Mobileum, sowie Iveshu Bhatia und Timothy Mack, Geschäftsführer von Audax Private Equity, die jeweils erneut in den Verwaltungsrat berufen wurden.

Bobby Srinivasan, CEO von Mobileum, kommentierte:

„Wir freuen uns, Gavin, Timur, Nishant und Alex in dieser aufregenden Zeit des Wachstums von Mobileum begrüßen zu dürfen. Sie bringen eine nachweisliche Erfolgsbilanz mit und sind einflussreiche Führungskräfte in den Bereichen Telekommunikation und Software. Ihr Fachwissen und ihre Führungsqualitäten werden unsere Fähigkeit weiter stärken, unsere langfristige Wachstumsstrategie zu verwirklichen und zusätzlichen Wert für die Stakeholder von Mobileum zu schaffen."

Gavin Patterson bringt eine Fülle von Erfahrungen in den Bereichen Telekommunikation, Technologie und Software mit. Herr Patterson ist derzeit President und Chief Revenue Officer bei Salesforce. Zuvor war er CEO bei BT, spielte eine Schlüsselrolle bei Virgin Media und war europäischer Marketingchef bei Procter & Gamble. Als Experte für den weltweiten Vertrieb, moderne Vertriebswege und SaaS wird er dazu beitragen, die Go-to-Market- und Geschäftsentwicklungspläne von Mobileum zu lenken, während das Unternehmen seine globale Präsenz weiter ausbaut und gleichzeitig neue Möglichkeiten für 5G und private drahtlose Netzwerke ergreift. Herr Patterson ist Vorsitzender der am AIM gelisteten Elixirr Consulting, Vorsitzender der Wohltätigkeitsorganisation des Prinzen von Wales, Business in the Community, und Mitglied des Governing Council der London School of Economics and Political Science (LSE). Im Laufe der Jahre war er in den Verwaltungsräten zahlreicher börsennotierter und privater Unternehmen tätig, darunter Fractal Analytics, Delta Fiber, British Airways, Tappit, The British Museum und mehrere Tech-Start-ups.