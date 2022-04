MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Scholz/Japan/Atom:

"Auch bündnispolitisch nimmt die Zeitenwende von Olaf Scholz Gestalt an: Seine erste Asienreise führte den Kanzler, anders als früher Merkel, nicht nach Peking, das sich im Ukrainekrieg an die Seite Moskaus gestellt hat, sondern nach Tokio. Japan ist zwar nicht Mitglied der Nato, hat sich aber als eines von nur drei asiatischen Ländern den Sanktionen gegen Russland angeschlossen. Noch schöner wäre es, wenn sich Scholz auch vom Pragmatismus seines japanischen Amtskollegen anstecken ließe. Premier Kishida hat pünktlich zum Scholz-Besuch vorgeschlagen, wegen der aktuellen Energiekrise wieder verstärkt auf Kernenergie zu setzen und stillgelegte Reaktoren wieder hochzufahren. Damit würde ausgerechnet das Land, in dem nach der Katastrophe von Fukushima Deutschlands Atomausstieg seinen Lauf nahm, zumindest vorübergehend zur Kernkraft zurückkehren. Wenn sie ihr Reden von der Zeitenwende ernst nimmt, darf auch die Ampelregierung hier nicht mehr länger zögern."/kkü/DP/jha