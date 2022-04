BASF mit aktuellen Pressefotos zur Hauptversammlung und zum 1. Quartal 2022 am 29.04.2022 (FOTO)

Ludwigshafen (ots) - Die virtuelle Hauptversammlung der BASF SE findet am 29. April 2022 ab 10.00 Uhr (MESZ) statt. An diesem Tag wird BASF ihre Quartalsmitteilung und die Presse-Information zum 1. Quartal 2022 um 7.00 Uhr (MESZ) veröffentlichen.



Die nachstehend genannten Informationen können Sie am 29. April 2022 im Internet unter folgenden Adressen abrufen: