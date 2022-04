Insgesamt lässt sich bereits seit April 2020 ein intakter Aufwärtstrend bei WTI erkennen, in diesem Jahr reichten die Notierungen zeitweise auf 129,42 US-Dollar und somit über die Hochs aus 2013 von 112,21 US-Dollar. Ein nachhaltiger Anstieg über diese Hürde blieb bislang aus, allerdings verdichten sich die Hinweise auf eine baldige Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends, sobald die aktuelle Schiebephase erfolgreich auf der Oberseite aufgelöst wird.

Jahreshochs im Fokus

Eine sichtliche Entspannung der Energiemärkte zeichnet sich derzeit nicht ab, aus technischer Sicht ergeben sich Kaufsignale oberhalb von 106,15 US-Dollar mit Zielen bei zunächst 109,05 und darüber an den Verlaufshochs aus 2013 von 112,21 US-Dollar. Gelingt es auch noch die Märzhochs zu übertreffen, würde der Weg in Richtung der aktuellen Jahreshochs bei 129,42 US-Dollar frei werden. Ein Verbleib in der aktuellen Schiebephase ist dagegen neutral zu bewerten. Rutsch WTI allerdings unter die zentrale Unterstützung der letzten Wochen von 95,35 US-Dollar ab, müssten sich Anleger auf Abschläge zunächst auf 89,75 US-Dollar und darunter den kleinen Höcker aus November letzten Jahres um 84,82 US-Dollar einstellen.