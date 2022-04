FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag vor einer Flut an Konjunkturdaten knapp über der Marke von 1,05 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0525 Dollar. Der Kurs lag damit etwas über dem am Vortag markierten fünfjährigen Tiefstand von 1,0472 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,0485 Dollar festgesetzt.

Vor dem Wochenende blicken die Marktteilnehmer auf zahlreiche Wirtschaftsdaten. In der Eurozone stehen unter anderem Wachstumszahlen zum ersten Quartal und Inflationsdaten für April auf dem Programm. In den USA wird neben anderen Zahlen ein von der US-Notenbank Fed besonders beachtetes Inflationsmaß erwartet. In Russland trifft die Notenbank ihre Zinsentscheidung./bgf/stk