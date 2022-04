(Im dritten Absatz wird klargestellt, dass in Tokio nicht gehandelt wurde.)

FRANKFURT (dpa-AFX)

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Die Vortageserholung am deutschen Aktienmarkt scheint am Freitag anzudauern. Der Broker IG taxierte den Dax zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit einem Zuwachs von 1,12 Prozent auf 14 136 Punkte. Damit hätte der deutsche Leitindex seine in dieser Woche aufgelaufenen Verluste wettgemacht. Für den Monat April zeichnet sich allerdings noch eine negative Bilanz ab. "Die Stimmung hellt sich zum Ende der Woche hin auf", schrieb der Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Einige werden mutiger. Der bisher ordentliche Verlauf der Berichtssaison lockt einige zurück in Aktien". Stützend wirkt der am Vortag deutlich positive Verlauf an den New Yorker Börsen. Dort gab es nachbörslich noch Unternehmenszahlen vom Online-Händler Amazon und dem iPhone-Hersteller Apple . "Mit Amazon hat die laufende US-Berichtssaison ihre zweite ganz große Enttäuschung", schrieb dazu Experte Altmann. Die Anleger steckten dies aber erstaunlich gut weg und erfreuten sich stattdessen am Gewinn von Apple. In Deutschland geht es am Freitag in der Berichtssaison weiter mit Quartalszahlen des Chemiekonzerns BASF und des Triebwerkherstellers MTU aus dem Dax.