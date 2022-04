Das Video zur Analyse ist hier verankert:

Nach drei negativen Handelstagen hat sich der DAX dann am Donnerstag gleich zum Start einem Kaufsignal gewidmet, was wir am Morgen skizziert hatten (Rückblick):

20220428 DAX Vorboerse

Das rechnerische Ziel war dabei die 14.000er-Region, insbesondere der 14.03x Bereich wieder, an dem wir in den letzten Tagen bereits mehrfach handelten. Dort war eine Short-Position von mir auch angedacht und umgesetzt. Sie endete im kleinen Verlust, da es noch einen Ausläufer mehr auf der Oberseite zunächst gab. Erst der Wiedereinstieg gegen Mittag brachte dann ein paar mehr Punkte zutage - zu sehen auf Twitch in der Aufzeichnung des gestrigen Tages.

Die Dynamik siehst Du noch einmal hier im Detail:

20220428 Xetra-DAX Donnerstag

Von diesem Hoch bei 14.074 Punkten ging es dann auch wieder schnell unter die psychologische Marke von 14.000 Punkten zurück. Insbesondere die Inflationsdaten aus Deutschland, die so stark wie seit 40 Jahren anstiegen, verursachten Druck am Aktienmarkt:

20220428 Inflation

Von diese Dip, der letztlich ein Pullback auf die morgendliche Ausbruchszone darstellte, erholte sich der DAX wieder und steuerte noch einmal die 14.03x an. Per Schlusskurs konnte die 14.000 jedoch nicht zurückerobert werden:

20220428 Xetra-DAX Donnerstagsverlauf

Es blieb dennoch ein Plus zurück und folgende Parameter, die sich auf rund 250 Punkte Bandbreite des Handels bezogen:

Börsenplatz Xetra Letzter Kurs 13.979,84 Performance +1,35 % Kurszeit 28.04.22 Eröffnung 13.907,06 Tageshoch 14.074,71 Tagestief 13.826,48 Vortageskurs 13.793,94

Am Abend starteten die Wall Street und der Nasdaq noch einmal durch. Hier lag auch der 13.000er-Bereich erneut nach einem Pullback als Kaufanreiz für viele Trader im Markt:

20220428 Nasdaq-100

Wie starten wir in den Freitagshandel?

Im oben aufgeführten Video habe ich die Quartalszahlen von Amazon und Apple ausführlich dargestellt. Die Marktreaktion war am Ende negativ:

Amazon nach Quartalszahlen am 28.04.2022 im Minus

Apple nach Quartalszahlen am 28.04.2022 im Minus

Dennoch sehen wir einen Schwung nach oben im vorbörslichen DAX, der nun über den gestrigen XETRA-Hochs notiert:

20220429 DAX Endloskontrakt Vorboerse

Hält der Schwung auch zum XETRA-Start an, sind die Wochenhochs das nächste technische Ziel:

20220429 DAX Endloskontrakt Wochenverlauf

Im Xetra-Chart selbst skizziert sich ein ähnliches Setup wie gestern: Signal in der Vorbörse bereits erfolgt, denn der Abwärtstrend dürfte überschritten sein:

20220428 Xetra-DAX Wochenverlauf

Daher gibt es wohl einen Start mit Gap (Kurslücke zu gestern Abend) und den Xetra-Schluss 13.979 als zweite Anlaufmarke auf der Unterseite, sollte die 14.03x nicht von oben angelaufen nun halten.

Darin implementiert sind auch wieder Quartalszahlen aus den USA, die nun aus der Berichterstattung des ersten Quartals sehr umfangreich vorhanden sind.

Speziell am Donnerstag vor dem Wall Street Start sind diese Unternehmen relevant:

20220429 Earnings morning

Aus dem Wirtschaftskalender sind heute Vormittag das BIP aus Deutschland und der EU relevant.

14.30 Uhr folgen dann die US-Daten mit den Persönlichen Einkommen und de Privatausgaben.

16.00 Uhr haben wir noch das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan vorliegen, welches zusammen mit der Nachrichtenagentur Reuters erstellt wird.

Alle genannten Termine mit Zeiten und Prognosen sind hier als Tabelle verzeichnet:

20220429 Wirtschaftsdaten

Damit wünsche ich uns zum Handelsstart heute viel Erfolg und freue mich, wenn Du bei mir in den anderen Formaten vorbeischaust.

Dein Andreas Bernstein

