Das Gesamtportfolio von ReNew steigt um fast 20 % auf über 12 GW

Dies hat dazu geführt, dass das Gesamtportfolio des Unternehmens von 10,2 GW zu Beginn dieses Kalenderjahres auf ~12,1 GW anstieg.

Die neuen Solarprojekte für Versorgungsunternehmen werden im westlichen Bundesstaat Rajasthan angesiedelt sein und über 25 Jahre pauschale Tarife haben. Vier Solar-PPAs wurden mit SECI unterzeichnet, einem Unternehmen im Besitz der indischen Regierung, das von ICRA, einer Tochtergesellschaft von Standard & Poor's, ein AA+-Rating für Inlandsschulden erhalten hat. Die fünfte PPA wurde mit PSPCL abgeschlossen.

Zwei PPA über 600 MW und 375 MW fallen unter das SECI Rajasthan IV-Programm, bei dem ReNew Strom zu 2,18 ₹/kWh (~US 2,9 ¢/kWh*) liefern wird. Die beiden anderen PPA mit SECI für 300 MW und 100 MW** fallen unter die SECI IX Regelung und haben einen Tarif von 2,37 ₹/kWh (~US 3,1 ¢/kWh). ReNew hat vor kurzem eine wirtschaftliche Beteiligung an den 300-MW- (SECI IX) und 375-MW-Projekten (SECI Rajasthan IV) erworben, die den Bedingungen der jeweiligen PPAs unterliegt.

Für das PSPCL PPA von 100 MW wird ReNew Strom zu 2,33 ₹/kWh (~US 3,0 ¢/kWh) liefern. Alle Projekte sollen bis zum vierten Kalenderquartal 2023 in Betrieb genommen werden.

Unternehmen haben mit ReNew langfristige Verträge über den Kauf von sauberer Energie oder Gutschriften für erneuerbare Energien für etwa 0,5 GW (491 MW) unterzeichnet, wobei die Tarife zwischen 3,06 ₹ - 3,95 ₹/kWh (~US 4,0 ¢/kWh - ~US 5,2 ¢/kWh) liegen. Zu den Unternehmen gehören ein großer globaler Technologiekonzern mit Sitz in den USA, Grasim Industries (Teil der Aditya Birla Group) und Netmagic (eine Tochtergesellschaft von NTT Communications, Japan). Damit erhöht sich das Gesamtportfolio von ReNew auf über 900 MW, was das Unternehmen zu einem der größten Anbieter von Lösungen für Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien macht.