Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO) ist ein globaler Technologieführer, der Halbleiter- und Infrastruktur-Softwarelösungen entwirft, entwickelt und liefert. Mit seinem Patentportfolio bestehend aus mehr als 20.000 einzelnen Patenten ist Broadcom im IT-Markt sehr gut aufgestellt. Der Umsatz im Finanzjahr 2021 beträgt 27,450 Milliarden US-Dollar, wovon 1/3 aus Infrastruktur-Software wie beispielsweise Cyber Security mit der Marke Symantec generiert wird. 2/3 des Umsatzes basiert auf Halbleiterlösungen wie beispielsweise für den Netzwerk-, Breitband- oder dem Wireless-Markt. Die Umsatzprognose für das zweite Quartal 2022 liegt etwa bei 7,9 Milliarden US-Dollar, was einer erwarteten Steigerung von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Überschüssige Barmittel wurden im Ausmaß von 1,8 Milliarden US-Dollar für Dividenden und 2,7 Milliarden für Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurückgezahlt.

.

Zum Chart

.

Broadcom´s Kursverlauf in den letzten 6 Monaten hebt sich ganz deutlich von der Benchmark Nasdaq 100 ab. Wo der Nasdaq 100 seit Anfang November 2021 einen Abwärtstrend auszubilden begann, setzte der Aktienkurs von Broadcom zu einem Höhenflug an. Auch wenn Rücksetzer speziell im Januar 2022 folgten, ist die untere Begrenzung des Aufwärtstrends noch immer intakt und wurde gestern durch den Tagesgewinn in Höhe von 3,47 Prozent bestätigt. Aktuell befindet sich der Kurs im Bereich des Schnittpunkts dieser Trendlinie mit der Kernunterstützung auf Höhe von 565,66 US-Dollar, was einen eventuellen Rücksetzer etwas bremsen könnte. Auch reagierte die Aktie kaum auf den Verkaufsdruck, der durch den Krieg in der Ukraine auf die Märkte ausgeübt wird. Sensibilität besteht im Zusammenhang mit den geplanten Zinsschritten der US-Notenbank. Fallen diese stärker als erwartet aus, kann auch der Kurs von Broadcom in Mitleidenschaft gezogen werden. Der geplante Gewinn pro Aktie im Finanzjahr 2023/24 liegt um 25 Prozent über dem erwarteten Wert von 2021. Es ist also noch Gewinnwachstum eingeplant und sollte das erwartete KGV 2023/2024 auf aktuell 18,58 senken.