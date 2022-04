Schwarz Gruppe öffnet deutsche Cloud STACKIT für Unternehmen und öffentliche Verwaltungen

Neckarsulm (ots) - Die Schwarz Gruppe öffnet ihre EU-sichere und ausschließlich

in Deutschland gehostete Cloud-Lösung STACKIT ab sofort für Unternehmen und

öffentliche Verwaltungen.



"Mit diesem Angebot ebnen wir aus Deutschland heraus den Weg einer europäischen

Cloud-Lösung und stärken die digitale Souveränität und Wettbewerbsfähigkeit

unserer Wirtschaft", sagt Christian Müller, Vorstandsvorsitzender der Schwarz

IT. Damit liefert die Schwarz Gruppe eine Antwort auf Forderungen der Politik

nach einer überzeugenden europäischen Alternative zu den Cloud-Angeboten

außereuropäischer Anbieter inklusive eines Colocation-Services.





STACKIT ist eine deutsche Cloud-Lösung, die sich an Unternehmen und moderneVerwaltungen richtet. Als digitale Marke von Schwarz IT ist STACKIT festerBestandteil der Schwarz Gruppe und wurde ursprünglich entwickelt, um diedigitale Transformation der größten Handelsgruppe Europas durch eineleistungsfähige Cloud- und Colocation-Infrastruktur voranzutreiben: "Die Öffnungunserer in eigener Anwendung bewährten STACKIT Cloud jenseits der Schwarz Gruppeist ein Meilenstein für die digitale Souveränität von Unternehmen undöffentlichen Verwaltungen", unterstreicht Christian Müller.STACKIT entspricht den besonderen Sicherheits- und Servicebedürfnissen hiesigerUnternehmen - Datensicherheit und Datenschutz genossen beim Aufbau höchstePriorität. Die Rechenzentren von STACKIT befinden sich in Deutschland underfüllen höchste europäische Sicherheitsstandards. Zudem bieten sie eineeffektive Recovery-Strategie bei eventuellen Ausfällen durch externe Faktoren,wie z.B. Naturereignissen. Innerhalb der Schwarz Gruppe ist diese Lösung bereitsseit 2019 im Einsatz und hat dort ihre Zuverlässigkeit auch zu Peak-Zeitentagtäglich unter Beweis gestellt.Die Lösung erlaubt Kunden eine deutliche Vereinfachung ihres Betriebs, ihrerProzesse sowie der dazugehörigen Systeme. "Mit STACKIT wird erstmals eineCloud-Lösung verfügbar, die zu 100 Prozent 'Made in Germany' ist und sich an denhohen Anforderungen sowie am Sicherheitsbedarf der Unternehmen und Verwaltungenorientiert", erläutert Rolf Schumann, Vorstandsvorsitzender von Schwarz Digital.Dank einer effektiven 24/7-Betreuung mit kundenorientierten Prozessen ist derTransaktionsaufwand bei STACKIT gering, sodass Kunden in ihrem Kerngeschäftnicht belastet werden und die Vorteile des Cloud Computing unmittelbar für sichnutzen können.Der Leistungsumfang der STACKIT Cloud ist bedarfsorientiert ausgerichtet undindividuell anpassbar. So lässt sich das System für Organisationen ohnevorhandene Digitallösungen bis hin zu solchen mit etablierten, jedoch isoliertenund abgeschnittenen IT-Landschaften gleichermaßen einfach implementieren. Diephysische Architektur des Systems erlaubt dabei einen individuellen und direktenEinstieg in die Cloud.Weitere InformationenWeitere Informationen rund um STACKIT finden Sie unter https://www.stackit.de/ .Weitere Informationen rund um die Unternehmensgruppe finden Sie auf der neuenWebseite der Schwarz Gruppe unter http://www.gruppe.schwarz .Pressekontakt:Schwarz Unternehmenskommunikation GmbH & Co. KGTelefon +49 7132 30-788600mailto:presse@mail.schwarzWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/129569/5208456OTS: Schwarz Unternehmenskommunikation GmbH & Co. KG