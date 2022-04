Wirtschaft DAX vor BIP-Zahlen freundlich - Gaspreis beruhigt sich etwas

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der DAX ist am Freitag vor Bekanntgabe der neuen Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt sehr freundlich in den Handel gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Index mit rund 14.125 Punkten berechnet und damit gut ein Prozent über Vortagesschluss.



Die Lieferdienste Hellofresh und Delivery Hero setzten sich mit Zugewinnen von rund fünf Prozent und mehr klar an die Spitze der Kursgewinner, der Konsumgüterhersteller Henkel brach dagegen um fast zehn Prozent ein. Wegen höherer Kosten und der Aufgabe von Geschäftsaktivitäten in Russland und Weißrussland hatte Henkel am Morgen seine Ziele für 2022 gestutzt. Der Gaspreis beruhigte sich nach dem Schock über die Einstellung russischer Lieferungen an Polen und Bulgarien wieder etwas, wenngleich auf hohem Niveau.





