Waren die gestrigen Zahlen zum US-BIP mit dem überraschenden Schrumpfung der Wirtschaft ein game changer für Nasdaq & Co - eben weil die Fed angesichts einer wahrscheinlicher gewordenen Rezession doch nicht so stark die Zinsen anehben wird? Das ist die Hoffnung der Bullen, und es ist in zweierlei Hinsicht gestern nicht zufällig zu einer Rally vor allem beim Nasdaq gekommen: erstens starke Überkauftheit bei gleichzeitig positiven Indikatoren-Divergenzen. Und zweitens eben die neue Hoffnung, dass die Fed doch nicht ganz so ernst machen wird mit den Anhebungen der Zinsen. Gestern Amazon enttäuschend - Apple dagegen gut, aber mit einer Warnung vor schlechterem Geschäft im dritten Quartal. Apple und Microsoft sind somit die einzigen "Dickfische aus dem Nasdaq, die noch ungeschoren davon gekommen sind. Die Rally kan noch weiter gehen, danach aber sind neue Tiefs wahrscheinlich..

