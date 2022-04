Immobilienfinanzierung und Erbschaft - KVB Finanz erklärt, was es zu beachten gibt

Limburg (ots) - Die Entscheidung für eine eigene Immobilie kann aus

unterschiedlichen Gründen erfolgen. Viele Menschen möchten für das Alter

vorsorgen und im Ruhestand von der Sicherheit einer eigenen Immobilie

profitieren. Andere möchten ihr Geld nicht für eine regelmäßige Miete ausgeben,

sondern lieber in Eigentum investieren, kontinuierlich Vermögen aufbauen und

dieses einmal vererben.



Aus Erfahrung weiß die KVB Finanz, dass sich nur wenige Hausbesitzer bereits bei

der Immobilienfinanzierung Gedanken darüber machen, was mit der Immobilie nach

dem eigenen Ableben geschehen soll. Natürlich wünschen sich die meisten, dass

die Wohnung oder das Einfamilienhaus den Liebsten zugutekommt. Doch kaum einer

kennt die Unterschiede zwischen einer Schenkung und einer Erbschaft, weiß über

Vor- und Nachteile beider Varianten Bescheid oder ist über Alternativen

informiert. Viele Unsicherheiten gibt es auch darüber, was passiert, wenn der

Hausbesitzer verstirbt und der Immobilienkredit noch nicht abbezahlt wurde. Als

Experte für alle Fragen rund um die Immobilienfinanzierung kennt die KVB Finanz

die Sorgen vieler Eigentümer und unterstützt bei allen finanziellen

Entscheidungen rund um die Erbschaft einer Immobilie.