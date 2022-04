Go wild. For a while Start-up Biotaurus gewinnt Green Product Award 2022 / Nachhaltigkeitsinitiative mit Kick-off in Hamburg gestartet (FOTO)

Großhelfendorf / München / Hamburg (ots) -



- Biotaurus gewinnt Green Product Award 2022: Preisverleihung am 18. Mai in

München

- Positive Vibes: Nova Meierhenrich, Die Stadtgärtner, Gardenart Heymann, Green

City Hamburg und Biotaurus zeigen, wie man mit kleinen Mitteln Impulse

schaffen kann



Nachhaltigkeit ist kein Trend, sondern die Zukunft. Das zeigen viele engagierte

und kreative Menschen jeden Tag - und auch die internationalen "Green Product

Awards", die jedes Jahr Produkte für Nachhaltigkeit, Design und Innovation

auszeichnen. Gestern wurde Biotaurus als ein Gewinner der GP-Awards 2022 bekannt

gegeben! Zeitgleich findet in Hamburg der Auftakt der Nachhaltigkeitsinitiative

"Go wild. For a while." (http://www.biotaurus.com/gowildforawhile) statt, die

über die nächsten zwölf Monate auf weitere deutsche Städte ausgedehnt wird.