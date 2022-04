WIESBADEN (ots) - Importpreise, März 2022



+31,2 % zum Vorjahresmonat



+5,7 % zum Vormonat



Exportpreise, März 2022



+15,9 % zum Vorjahresmonat





Seite 2 ► Seite 1 von 3

+4,0 % zum VormonatDie Importpreise waren im März 2022 um 31,2 % höher als im März 2021. Einehöhere Vorjahresveränderung hatte es zuletzt im September 1974 im Rahmen derersten Ölkrise gegeben (+32,6 % gegenüber September 1973). Wie das StatistischeBundesamt (Destatis) weiter mitteilt, hatte die Veränderungsrate gegenüber demVorjahr im Februar 2022 bei +26,3 % gelegen, im Januar 2022 bei +26,9 %.Gegenüber dem Vormonat Februar 2022 stiegen die Importpreise im März 2022 um 5,7%. Die aktuellen Daten spiegeln bereits erste Auswirkungen des Kriegs in derUkraine wider.Starker Preisanstieg nach wie vor auf Energiepreisentwicklung zurückzuführenEnergieeinfuhren waren im März 2022 um 160,5 % teurer als im März 2021 (+19,1 %gegenüber Februar 2022). Der hohe Anstieg im Vorjahresvergleich ist weiterhinvor allem durch die stark gestiegenen Preise für Erdgas begründet. Diese lagenim März 2022 viermal so hoch wie im März 2021 (+304,3 %). Nie zuvor hat sichErdgas im Import innerhalb eines Jahres so stark verteuert wie im März 2022,auch nicht während der beiden Ölkrisen der Jahre 1973/1974 und 1979/1980. ImVergleich zum Vormonat Februar 2022 stiegen die Importpreise für Erdgas im März2022 um 11,0 %. Deutlich teurer als vor einem Jahr waren außerdemMineralölerzeugnisse mit +110,3 % und Erdöl mit +81,3 %. Hier waren auchgegenüber dem Vormonat Februar 2022 erhebliche Preisanstiege zu verzeichnen,nämlich bei Mineralölerzeugnissen um 30,5 % und Erdöl um 16,8 %.Importierter elektrischer Strom war 440,8 % teurer als im März 2021. GegenüberFebruar 2022 verdoppelten sich die Preise hierfür (+100,7 %).Die Preise für importierte Steinkohle lagen 307,0 % über denen von März 2021 undstiegen auch gegenüber Februar 2022 mit einem Plus von 44,4 % deutlich.Ohne Berücksichtigung der Energiepreise waren die Importpreise im März 2022 um16,1% höher als im März 2021 und 2,6 % höher als im Vormonat Februar 2022. Lässtman nur Erdöl und Mineralölerzeugnisse außer Betracht, lag der Importpreisindexum 26,6 % über dem Stand des Vorjahres (+4,1 % gegenüber Februar 2022).Höhere Preise für Vorleistungsgüter im Vorjahresvergleich vor allem beiDüngemitteln und Stickstoffverbindungen, Metallen und KunststoffenImportierte Vorleistungsgüter waren im März 2022 um 26,3 % teurer als imVorjahresmonat (+4,1 % gegenüber Februar 2022).Gegenüber März 2021 wurden Düngemittel und Stickstoffverbindungen zu fast