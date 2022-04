(In der Meldung vom 28. April, 13:22 Uhr, werden im letzten Absatz alle Angaben zum Nettogewinn berichtigt. Er stieg rpt stieg.)

STÜHLINGEN (dpa-AFX) - Der Dämmstoff- und Farbenhersteller Sto will im laufenden Jahr weiter wachsen. Ohne Einflüsse des Ukraine-Krieges sowie bei normalen Witterungsbedingungen rechnet der Konzern im laufenden Jahr mit einem Umsatz von rund 1,74 Milliarden Euro, wie das SDax -Unternehmen am Donnerstag in Stühlingen an der Schweizer Grenze mitteilte. Das wäre ein Plus von rund 9 Prozent. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) dürfte bei 114 bis 134 Millionen Euro liegen. Herausforderungen erwartet Sto etwa durch Lieferengpässe und steigende Preise.

Anleger reagierten insgesamt positiv. In einem starken Gesamtmarkt legten Sto-Aktien am Mittag um 2,5 Prozent zu.