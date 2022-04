Mehr als nur Öl und Gas Weitere Risiken eines Handelsstopps mit Russland

Mainz (ots) - Ein Handelsembargo gegen Russland würde sich bei den Importen

deutlich stärker auf die deutsche Wirtschaft auswirken als exportseitig. Bei den

Einfuhren könnte es neben dem Wegfall von Öl- und Gasimporten besonders im

Bereich kritischer Rohstoffe zu Engpässen kommen, was unter anderem die

deutschen Klimaziele gefährden würde. In einer Analyse für den Kreditversicherer

Coface skizziert Prof. Dr. Mario Jung (Hochschule Kaiserslautern, Campus

Zweibrücken) die Folgen eines generellen Handelsstopps mit Russland.



Einen Importstopp für russisches Öl und Gas unterstützen im April laut

ARD-Deutschlandtrend 40 Prozent der Befragten, der Druck auf die politischen

Akteure steigt. Vor diesem Hintergrund lohnt sich ein Blick auf mögliche Folgen

eines Handelsstopps mit Russland. "Die Risiken sind vielfältig, von noch höheren

Teuerungsraten über Arbeitsplatz- und Wohlstandsverluste bis hin zu Problemen

bei der Erreichung der Klimaziele", sagt Mario Jung, Professor für

Volkswirtschaftslehre an der Hochschule Kaiserslautern.