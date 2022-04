Die MTU Aero Engines-Aktie (ISIN: DE000A0D9PT0) konnte sich von ihrem 12-Monatstief bei 161,65 Euro vom 30. November 2021 deutlich nach oben hin absetzen und näherte sich Anfang April sogar wieder der Marke von 220 Euro an, bevor die Schwäche des Gesamtmarktes den Aktienkurs wieder auf bis zu 190 Euro reduziert. Nach den über den Expertenerwartungen liegenden Umsatz- und Gewinnzahlen und der Bestätigung des Ausblicks für das laufende Jahr legte die Aktie im frühen Handel des 29.4.22 um vier Prozent auf bis zu 202,80 Euro zu.

Wegen der guten Zahlen bekräftigten die Analysten von JP Morgan mit einem Kursziel von 245 Euro ihre Kaufempfehlung für die Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen ihre Aufwärtsbewegung auf 218 Euro ausweiten, wo sie zuletzt am 25.3.22 notierte, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.