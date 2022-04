Der Kupferpreis hatte in den ersten drei Monaten Rekordhöhen erklommen, da angesichts der russischen Invasion in die Ukraine und der darauffolgenden Sanktionen des Westens Sorgen aufkamen, dass das Angebot schwer beeinträchtigt werden könnte. Zudem profitiert das rote Metall davon, dass immer größeren Anlegerschichten bewusst wird, welche entscheidende Rolle es beim Übergang zur Elektrifizierung spielt.

Laut Teck stieg der durchschnittlich im Verkauf realisierte Kupferpreis im Berichtsquartal um 15% auf 4,51 USD pro Pfund, während die realisierten Preise für die zur Stahlherstellung verwendete Kokskohle sich auf 357 USD pro Tonne mehr als verdoppelten.

Kosteninflation

Allerdings verspürte Teck auch die Auswirkungen der hohen Inflation, besonders an den steigenden Dieselpreisen. Laut dem Konzern legten die operativen Kosten um 13% zu. Als Reaktion hob man die Kostenprognose für die Kokskohlesparte für 2022 um rund 9% an. Bei Kupfer und Zink hielt man an den bisherigen Kostenprognosen fest.

Wie zahlreich Minengesellschaften hatte auch Teck in den vergangenen Monaten mit Logistikproblemen sowie steigenden Kosten für entscheidendes Material zu kämpfen. Die Störungen der weltweiten Lieferketten auf Grund der Corona-Pandemie wurden durch den Ausbruch des Krieges zwischen Russland und der Ukraine noch verschärft. Analysten bewerten es angesichts dessen als positiv, dass Teck die Kostenprognosen für die Buntmetallsparte halten kann.

Der Konzern meldete für das Quartal einen Kupferausstoß von 67.200 Tonnen, was einen Rückgang von 6% bedeutet. Vor allem die Minen Highland Valley Copper und Carmen de Andacollo verbuchten eine niedrigere Produktion. Dennoch erzielte Teck einen bereinigten Gewinn von 1,6 Mrd. CAD bzw. 2,96 CAD pro Aktie, während Analysten nur mit 2,89 CAD gerechnet hatten. Damit liegt der Gewinn ungefähr um das Vierfache höher als im gleichen Zeitraum 2021.

Jetzt den Goldinvest-Newsletter abonnieren

Folgen Sie Goldinvest auch auf Twitter



Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien einiger der erwähnten Unternehmen halten oder halten können und somit ein Interessenskonflikt besteht oder bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht oder kann bestehen zwischen einigen der erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, direkt oder indirekt, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben ist oder sein kann.