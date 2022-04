Ein grüner Riese Brasilien ist Partnerland auf dem Global Food Summit 2022 (FOTO)

Berlin (ots) - Der Leiter und Gründer des Global Food Summit, Stephan

Becker-Sonnenschein, zur exklusiven Partnerschaft mit Brasilien auf dem Global

Food Summit 2022 (GFS) am 7. und 8. Juni in München.



Brasilien produziert Lebensmittel für rund 10 Prozent der Weltbevölkerung, also

für rund 800 Mio. Menschen. Das ermittelte die brasilianische Gesellschaft für

landwirtschaftliche Forschung (Embrapa) 2021. Das Land, mit einer Fläche mehr

als doppelt so groß wie die Europäische Union, hat kontinentale Ausmaße. In den

letzten Jahrzehnten ist es Brasilien gelungen, durch eine Kombination aus

Wissenschaft und Unternehmertum, eine Revolution in der Landwirtschaft

voranzutreiben. In Brasilien leben mehr als 210 Millionen Menschen, viele davon

sind junge Studenten, Wissenschaftler und Unternehmer, die sich für eine

nachhaltige Zukunft der Menschheit einsetzen. Als eine der weltweit führenden

Volkswirtschaften, die mehr als 80 % ihres Stroms aus erneuerbaren Quellen

erzeugt, gehört Brasilien zu den wichtigsten Nahrungsmittelproduzenten der Welt,

und ist auf dem besten Weg, auch im Bereich der Bioökonomie ein "Land der

Zukunft" zu werden, wie es in Stefan Zweigs berühmtem Buch heißt.