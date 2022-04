Maria Basler wechselt als Partnerin zu Russell Reynolds (FOTO)

Frankfurt (ots) - - Verstärkung im Bereich Banken und Private Equity



- Wechsel von Egon Zehnder zu Russell Reynolds



- Erfahrene Bankerin: 10 Jahre Top-Führungskraft bei Commerzbank und Deutscher

Bank



- Physikerin begann Karriere bei Boston Consulting Group





Die auf die Besetzung von Spitzenpositionen spezialisierte PersonalberatungRussell Reynolds Associates wächst weiter: Zum 1. Mai 2022 wird Maria BaslerPartnerin im Frankfurter Büro von Russell Reynolds und verstärkt diePersonalberatung im Bereich Banken und Private Equity. Zuvor war sie über fünfJahre lang bei Egon Zehnder. Dort hat sie u.a. den Bereich Private EquityDeutschland geleitet.Vor ihrem Wechsel in die Personalberatungsbranche war Maria Basler fast zehnJahre Top-Führungskraft im Bankensektor, u.a. Bereichsvorständin bei derCommerzbank und Managing Director bei der Deutschen Bank. Begonnen hat sie nachihrem Studium der Physik in Heidelberg und am MIT bei der UnternehmensberatungBoston Consulting Group, wo sie zum Principal aufstieg. Bereits alsUnternehmensberaterin hat sie sich auf den Finanzmarkt spezialisiert."Der Finanzmarkt durchläuft einen tiefgreifenden Wandel; die Anforderungen andie Top-Führungskräfte ändern sich wie nie zuvor. Maria Basler bringt genau dasmit, was es jetzt braucht, um Kunden dabei zu unterstützen, die richtigeFührungsmannschaft zusammenzustellen, damit sie diesen Umbruch undTransformationsprozess erfolgreich meistern: Sie hat profunde Erfahrung mitkomplexen Neuaufstellungen, kennt die Banken- und Private Equity-Branche sowohlals Führungskraft als auch als Beraterin und verbindet diese tiefe Marktkenntnismit umfassendem Wissen über Governance- und Compliance-Anforderungen. Ich freuemich, dass wir mit ihr eine herausragende Partnerin gewonnen haben, die es unsermöglicht, unser Angebot in der langfristigen Begleitung und Entwicklung vonFührungskräften weiter ausbauen zu können", sagt Matthias Scheiff,Deutschland-Chef von Russell Reynolds Associates.