Bsirske für Gaspreisdeckel - '1. Mai ist guter Anlass weiterzudenken'

BERLIN (dpa-AFX) - Zum Tag der Arbeit an diesem Sonntag spricht sich der Grünen-Arbeitsmarktexperte und frühere Verdi-Chef Frank Bsirske für mehr Tarifverträge und weitere Entlastungen aus. Zur Eindämmung der galoppierenden Gaspreise brachte Bsirske einen Preisdeckel für den Grundbedarf ins Spiel. Eine Ausweitung von Tarifverträgen soll nach der Vorstellung des langjährigen Gewerkschafters durch gesetzliche Reformen möglich werden. "Der 1. Mai ist ein guter Anlass weiterzudenken", sagte Bsirske am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Am Sonntag gehen die Gewerkschaften in bundesweiten Kundgebungen für "eine gerechte und soziale Zukunft" auf die Straße, wie der Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) ankündigte. Für Bsirske, von 2001 bis 2019 Verdi-Vorsitzender, ist es ein besonderer Tag der Arbeit. "Es ist der erste 1. Mai seit Jahrzehnten, an dem ich selbst nicht rede", sagte der 70-Jährige, der im September in den Bundestag gewählt wurde. Er werde in seinem Wahlkreis in Wolfsburg der designierten künftigen DGB-Vorsitzenden Yasmin Fahimi zuhören, die bei der dortigen DGB-Kundgebung redet.