JPMORGAN stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Henkel nach Umsatzzahlen und gesenkter Ergebnisprognose (EPS) auf "Neutral" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Analystin Celine Pannuti hat laut einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion einen deutlichen Druck auf die Aktie bereits erwartet. Es habe nicht den Anschein, dass der Konsumgüterkonzern so rasch die Preise anheben könne, wie es nötig wäre./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2022 / 08:23 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2022 / 08:39 / BST





