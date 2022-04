EUR/USD - Hochlauf zum 10er-EMA?

Am Vortag hieß es im Insight: "Das Währungspaar ist nach den jüngsten Kursabgaben deutlich überverkauft und könnte eine Erholung bis zum 10er-EMA einleiten. In der Folge sollte EUR/USD aber wieder abgeben und dem Abwärtstrend weiter folgen. Die übergeordnete Abwärtsdynamik ist zu hoch für eine längere Aufwärtsbewegung. Short-Positionen bieten sich bei einer Erholung im Bereich des 10er-EMA an." Das hat soweit gepasst, die Aufwärtsbewegung läuft.

Trading-Strategie: