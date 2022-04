Der Immobilienmarkt ist heiß umkämpft und die Preise für Wohneigentum oder Gewerbeeinheiten steigen scheinbar unaufhörlich und vor allem rasant weiter. Für Eigentümer mit Verkaufswunsch ist vieles nicht mehr transparent. Das Unternehmen TAURIBA bietet für Investoren und Privatkunden Dienstleistungen von A bis Z im Bereich Immobilienverkauf an.



Die Immobilienpreise steigen stetig und rasant weiter. Worauf ist momentan bei der Immobilienbewertung besonders zu achten?

Herr Musche: Es spielen natürlich die klassischen Faktoren wie Lage, Zustand, Ausstattung, Größe und ähnliches eine große Rolle hinsichtlich des Preises. Aber auch die Tatsache, dass sich vermehrt Privatpersonen für den Kauf von Wohneigentum als Kapitalanlage interessieren, macht den Verkauf vermieteter Immobilien sehr spannend, Stichwort Kapitalanleger. An der immer noch sehr hohen Nachfrage je nach Region merken wir, dass großes Kaufinteresse besteht, trotz der augenblicklichen Lage in der Welt und vielleicht sogar wegen der herrschenden Unsicherheiten.



Thema Investoren – Warum sollten diese auf einen Makler zurückgreifen?

Als Immobilieninvestor verfügt man normalerweise über sehr viel eigenes Know-how. Daher sind wir der Meinung, dass jeder Investor auch einen Verkauf machen könnte.



Aus zwei Gründen macht es dennoch Sinn als smarter Investor mit einem erfahrenen Makler zu arbeiten:

Investoren sind meist exzellent im Einkauf von Immobilien. Doch wer garantiert, dass der Einkauf auch profitabel im Verkauf sein wird? Hier kann eine Prüfung im 4-Augen-Prinzip der eigenen Renditekalkulation mehr Sicherheit verschaffen, wenn es um die Realisierbarkeit eines avisierten Verkaufspreises geht. Und das bereits vor dem Kauf der Immobilie. Wir haben außerdem gemerkt, dass Investoren, die ihr Geschäft ausbauen und skalieren möchten, ab einer gewissen Größe nicht mehr alles im Verkauf selbst erledigen können und wollen. Denn nicht jeder Investor ist auch ein guter Immobilienverkäufer. Da kommen wir mit unseren Dienstleistungen ins Spiel und füllen diese Lücke mit einer schnellen und profitablen Vermarktung.



Was ist das Kerngeschäft von TAURIBA?

Eigentümer unterstützen wir dabei ihre Immobilie bis zu 15% profitabler zu verkaufen. Durch unsere Erfahrungen als Immobilieninvestoren und Fix&Flip-Strategen haben wir erkannt, dass es einen großen Bedarf gibt, den Verkauf von Immobilien für Investoren & Fix&Flipper zu übernehmen und gleichzeitig als strategischer Ansprechpartner an deren Seite zu stehen.



Den Verkauf wickeln wir deutschlandweit ab, da viele Investoren ebenfalls in ganz Deutschland agieren. Viele Immobilienmakler konzentrieren sich auf das Gebiet, in dem sie ansässig sind. Unser Unternehmenssitz ist zwar in Berlin, aber wir haben quer durch die Republik kompetente Immobilienmakler, die den schnellen Verkauf für Verkäufer und Investoren abwickeln und diese in der entsprechenden Region unterstützen. Gestützt durch modernste Technologien, die unsere Kunden automatisch immer auf dem aktuellen Stand der Vermarktung halten, funktioniert unser System sehr gut.



Stichwort Sparrings-Partner durch modernste Technologie. Kann man hier von einer Innovation sprechen?

Die Innovation bezieht sich bei uns auf die Bereiche Verkaufspreisermittlung, Immobilienaufbereitung und Verkaufsstrategie. Wir gehen hier eine zusätzliche Meile und bereiten die Unterlagen so ausführlich auf, dass Interessenten bereits mit einer Finanzierungsbestätigung zum Besichtigungstermin kommen. Dadurch wiederum kann auch der Verkauf selbst deutlich zügiger abgewickelt werden, was dem Verkäufer - meist Investor - entgegenkommt, weil er schnell über das Kapital verfügen kann, um weitere Deals abzuwickeln.



Ebenfalls unter den Begriff Innovation fällt unsere Vermarktungsstrategie. Wir setzen jede Immobilie ideal in Szene und kommunizieren dennoch transparent über alles, was der zukünftige Eigentümer wissen muss. Vorallem aber haben wir gute Erfolge durch die Platzierung sanierter oder renovierter Immobilien gemacht. Für einen Fix&Flipper konnten wir beispielsweise den von ihm gewünschten Verkaufspreis durch unsere Vermarktungsstrategie und geschickte Verhandlung um 70.000 Euro übertreffen. Aber auch klassische Eigentümer, die ihre aktuell bewohnte Immobilie verkaufen wollen, betreuen wir mit gleichem Engagement und entsprechendem Verkaufserfolg.



Wie profitiert der Verkäufer von der Vermarktungsstrategie von Tauriba und welche Rolle spielt das Home-Staging beim Verkaufspreis?

Jede Immobilie ist sehr individuell und gerade bei größeren Immobilien, etwa Mehrfamilienhäusern, spielt das Entwicklungspotenzial der Immobilie als Kapitalanlage eine wichtige Rolle. Deshalb kann es für einen Eigentümer auch sinnvoll sein, zunächst noch Geld für Renovierungen oder Modernisierungen zu investieren, bevor dann mit dem Verkaufsprozess gestartet wird. Doch eine falsche Investition kann hier schnell den Gewinn verpuffen lassen. Hier unterstützen wir von Beginn an durch eine fundierte Verkaufspreisermittlung und eine individuelle Vermarktungsstrategie, wodurch sich der Preis zusätzlich steigern lässt.



Wir sind exklusiver Kooperationspartner der Deutschen Gesellschaft für Home Staging und Redesign e.V (DGHR) und nutzen Home Staging als Marketinginstrument in der Vermarktung. Durch Home Staging, also eine moderne, für die Vermarktung bereitgestellten Einrichtung, Anbringung von Lampen und weiteren Deko-Elementen wird so beim Kaufinteressenten das Gefühl “zu Hause zu sein” erzeugt. Der Interessent kann sich also wesentlich besser das zukünftige Leben in seiner Traumimmobilie vorstellen. Das Home-Staging kann den Kaufpreis noch einmal nachweislich um bis zu 15 Prozent erhöhen.



Stichwort kostenlose Strategiegespräche und Immobilienbewertungen, wie kam es dazu?



Die kostenlose Immobilienbewertung ist in der Branche der Standard. Unser Schwerpunkt liegt auf dem Strategiegespräch bzw. der damit verbundenen Beratung. In diesem Rahmen führen wir eine digitale Immobilienbewertung durch, was für die Investoren sehr viel entspannter ist. Wir haben ein System entwickelt, mit dem wir eine 95 prozentige Trefferquote hinsichtlich des Verkaufspreises haben. In den übrigen 5 % wird durch einen Makler vor Ort die Verkaufspreisermittlung unterstützt.

