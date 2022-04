Baufi24 gewinnt Manfred Bock als Head of Franchise Recruiting (FOTO)

Hamburg (ots) - Manfred Bock übernimmt ab 1. Mai 2022 die Leitung der

Geschäftsstellengewinnung bei der Baufi24 Baufinanzierung AG. In der Rolle des

Head of Franchise Recruiting wird er künftig das Recruiting für

Vertriebsmitarbeiter der gesamten Bilthouse-Gruppe ausbauen und in seiner

Funktion an den Vorstand berichten.



Bock blickt auf eine über 20-jährige Karriere im Vertrieb sowie der

Personalentwicklung unteranderem bei der Postbank Finanzberatung AG, wie auch

bei der Schwäbisch Hall Training GmbH zurück. Zuletzt verantwortete der

zertifizierte Trainer und Business Coach das Personalmarketing der Dr. Klein

Privatkunden AG. Bock war außerdem sieben Jahre Dozent für Führung, Coaching und

Teamentwicklung an der Fachhochschule Erding und veröffentlichte Fachliteratur

zum Thema Personalbefragung.