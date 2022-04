Noch im Sommer letzten Jahres erfreute sich die PayPal-Aktie Höchstständen um 310,16 US-Dollar, nach einem Doppelhoch in diesem Bereich wurde anschließend der seit Anfang 2020 bestehende Aufwärtstrend verlassen, infolgedessen fiel die Aktie durch sämtliche Unterstützungen auf zunächst rund 100,00 US-Dollar zurück und damit einen langfristigen Aufwärtstrend. Nach einem kleinen Hüpfer zurück an 125,00 US-Dollar wurde kurz darauf aber auch dieser Trend verlassen, wodurch PayPal zurück auf die Verlaufstiefs aus März 2020 abwärts gedrückt wurde. Dort allerdings zeichnet sich derzeit eine durchaus interessante Gegenwehr bullischer Marktteilnehmer ab, die womöglich beginnen an einer Stabilisierung zu arbeiten.

Bodenbildungsphase?

Ausgehend von den Tiefs um 82,12 US-Dollar könnte durchaus das Potenzial einer volatilen Bodenbildungsphase vorhanden sein, Zugewinne an 96,57 und darüber glatt 100,00 US-Dollar kämen jetzt nicht überraschend. Um allerdings einen echten Trendwechsel hervorzurufen, müsste PayPal mindestens über 125,00 US-Dollar zulegen, in diesem Sinne wäre dann ein Rücklauf in den Bereich von vorläufig 152,22 und darüber maximal 173,05 US-Dollar möglich. Allerdings bereitet der Bruch des längerfristigen Aufwärtstrends derzeit noch Kopfschmerzen, unterhalb von 82,00 US-Dollar würden demnach weitere Abschläge auf 74,66 und darunter 68,61 US-Dollar drohen.