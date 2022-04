Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Am 2. Mai ist Tag der Lebensmittelverschwendung: ein Thema vongroßer gesellschaftlicher und ökologischer Relevanz, das immer wieder emotionaldiskutiert wird. Die Tiefkühlwirtschaft bringt nun handfeste Fakten in dieDebatte, indem sie als erste Branche der Lebensmittelindustrie systematischerfasste Daten zu Lebensmittelverlusten in Herstellung und Vertrieb vorlegt. Auseiner Kooperation des Deutschen Tiefkühlinstituts e.V. ( dti ) mit dem Zentrumfür Nachhaltige Unternehmensführung an der Universität Witten/Herdecke (ZNU) unddem Beratungsunternehmen fjol GmbH ist eine neue, wissenschaftlich fundierteMethode entstanden, mit der Unternehmen erstmals ihre Verluste einheitlich undpraxisnah nach internationalen Standards erfassen können. Der "Check Food Waste"zeigt aus Sicht des dti : Die teilnehmenden Unternehmen der Tiefkühlwirtschaftbemühen sich bereits stark um den effizienten und ressourcenschonenden Einsatzvon Lebensmitteln. Weitere Reduktionen lassen sich nur durch individuelle,innovative Ansätze verwirklichen.Die Ergebnisse des "Check Food Waste" sind eindeutig: Von allen fertigproduzierten Tiefkühllebensmitteln erreichen im Durchschnitt 99,9 Prozent ihreBestimmung und gelangen in die Tiefkühltruhen des Lebensmitteleinzelhandels, derGastronomie oder privater Haushalte. Die aussagekräftigen Daten für die Jahre2019 und 2020 zeigen außerdem: Im Durchschnitt werden 95 Prozent derverzehrbaren Rohwaren zu Tiefkühlprodukten verarbeitet. Zu den fünf ProzentLebensmittelverlusten zählen dabei auch Abfälle wie Gemüse- und Kartoffelschalenund gesetzlich vorgeschriebene Rückstellproben, für die ein menschlicher Verzehrnicht angedacht ist.Auch wenn zum Beispiel Schälreste oder etwa der Strunk eines Rotkohls nicht aufden Tellern der Verbraucher landen, so kümmert sich die Tiefkühlindustrie darum,dass auch diese wirtschaftlich sinnvoll weiterverwendet werden, das zeigt dasPilotprojekt. Insgesamt werden im Schnitt rund zwei Prozent der verzehrbarenRohwaren in der Industrie oder - den strengen gesetzlichen Vorgaben entsprechend- zu Tierfutter weiterverarbeitet. Der verbleibende Anteil von im Schnitt etwadrei Prozent der verzehrbaren Rohwaren wird zu Abfall, der aber wiederum zumGroßteil in Biogasanlagen verwertet wird. Dort wird aus der Biomasse wieder einEnergieträger.Innovationen in der ProduktionAcht engagierte Unternehmen der Tiefkühlwirtschaft, darunter die HerstellerConditorei Coppenrath & Wiese, Dr. Oetker, Erlenbacher und Nestlé Wagner habensich am "Check Food Waste" beteiligt, dessen Methodik auf internationalenStandards basiert. Ebenfalls dabei ist bofrost*, das den Fokus als