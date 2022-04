Laut Earn-in-Vertrag kann Austral bis zu 80 Prozent des 7.300 Hektar großen Projekts erwerben, wenn das Unternehmen eine bankfähige Machbarkeitsstudie vorlegt. Die bisher auf den Grundstücken Morros Blancos und Cerro Blanco angefallenen Ausgaben belaufen sich nach Angaben von Austral auf etwa 1,2 Millionen US$, womit die Ausgabenverpflichtung des ersten Jahres erfüllt ist. Weitere 1,8 Millionen US$ müssen vor Ende des dritten Quartals 2023 für die Grundstücke aufgewendet werden, damit Austral eine erste 60 %-Beteiligung an den Grundstücken erhält. Wegen der ermutigenden Ergebnisse rechnet Pampa damit, dass Austral bereits in diesem Jahr weiter bohren wird.

Pampa Metals Corp. ( CSE: PM; FRA: FIRA ) hat nicht nur ein umfangreiches Portfolio an Explorationslizenzen in Chile, sondern profitiert außerdem von einem Joint-Venture mit seinem australischen Großaktionär, dem Goldproduzenten Austral Gold Ltd. (ASX: AGD / TSX-V: AGLD). Austral treibt derzeit auf eigene Kosten die Exploration auf dem Grundstück Morros Blancos im Norden Chiles voran.

Morros Blancos befindet sich entlang eines der wichtigsten Mineraliengürtel im Norden Chiles, der bedeutende Kupferminen wie Spence und Sierra Gorda sowie wichtige Gold-Silber-Minendistrikte wie El Peñon beherbergt und unmittelbar östlich der produzierenden Gold-Silber-Mine Amancaya liegt, die von Austral betrieben wird

Soeben hat Austral vorläufige Ergebnisse seiner Explorationsprogramme auf Morros Blancos bekannt gegeben (siehe Austral ASX-Pressemitteilung vom 28. April 2022). Zwei Ziele werden derzeit entlang eines 15 km langen hydrothermalen Alterationskorridors bei Morros Blancos untersucht (siehe Karte, Abbildung 2).

Austral hat vier der geplanten fünf Diamantbohrlöcher mit insgesamt 1.020 m auf dem Ziel Rosario del Alto im Norden des Grundstücks abgeschlossen und die Oberflächenexplorationsstudien auf dem Ziel Morro Colorado im Zentrum des Grundstücks fortgesetzt. Zusätzliche detaillierte geologische Oberflächenkartierungen, Gesteinssplitterproben, geophysikalische Untersuchungen, spektrometrische (Alterations-)Studien und petrographische Studien wurden bei beiden Zielen abgeschlossen.



Abbildung 1: Auf dem Zielgebiet Morro Colorado hat Austral ein ~2×1 km großes Gebiet mit magmatischen Brekzien abgegrenzt.

Sowohl bei Rosario del Alto als auch bei Morro Colorado wurden an der Oberfläche und in den Bohrlöchern bei Rosario del Alto ausgedehnte geologische und hydrothermale Alterationsmerkmale von Gold-Silber-Systemen mit hoher Sulfidierung angetroffen und kartiert. Darüber hinaus wurden bei Morro Colorado Anzeichen für ein Nebeneinander von hydrothermaler Alteration mit hochsulfidischen Merkmalen und porphyrähnlichen Eigenschaften gefunden.

Fazit: Die beste Exploration ist diejenige, die einen selbst nichts kostet. Pampa kann mit Freude auf die Fortschritte blicken, die sein JV-Partner Austral auf dem gemeinsamen Projekt Morros Blancos macht. Die ersten Ergebnisse scheinen die Explorationsthese von Austal zu bestätigen, weshalb Pampa damit rechnet, dass Austral noch in diesem Jahr weiterbohren wird. Das bedeutet in absehbarer Zeit noch mehr Resultate. Je mehr, je besser für Pampa. Denn Pampa würde im Falle einer Machbarkeitsstudie immer noch 20 Prozent an dem Projekt halten.

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte.

Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Pampa Metals halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können. Dies kann unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die GOLDINVEST Consulting GmbH hat aktuell eine Auftragsbeziehung mit dem Unternehmen über welches im Rahmen des Internetangebots der GOLDINVEST Consulting GmbH sowie in den sozialen Medien, auf Partnerseiten oder in Emailaussendungen berichtet wird, was ebenfalls einen Interessenkonflikt darstellt. Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die GOLDINVEST Consulting GmbH für Veröffentlichungen zu Pampa Metals nutzt. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Für die Richtigkeit der in der Publikation genannten Kurse kann keine Garantie übernommen werden.