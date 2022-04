Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Kundenerfahrung stehen beim "Game Changer Award" im Fokus / Bain zeichnet erneut Unternehmen mit disruptiven Geschäftsmodellen aus

Berlin (ots) -



- Die Preisträger 2022 sind HelloFresh, Personio und Sartorius

- In drei Kategorien wird je ein Leuchtturmbeispiel der deutschen Wirtschaft

gekürt

- Über 150 hochkarätige Gäste aus Topmanagement und Wirtschaft waren bei der

Preisverleihung im Berliner ewerk dabei

- Bundestagsmitglied Jens Spahn erläuterte im Gespräch, worauf es für

Unternehmen im Zeitalter des digitalen Wandels ankommt



HelloFresh SE, Personio GmbH und Sartorius AG - das sind die Preisträger des

Game Changer Award 2022, den die internationale Unternehmensberatung Bain &

Company und das manager magazin gestern Abend im ewerk in Berlin bereits zum

siebten Mal verliehen haben.





Die Vergabe des Awards basiert auf einer umfangreichen Analyse von rund 70.000deutschen Unternehmen, in der die Dimensionen Disruption und Innovation sowieNachhaltigkeit und Unternehmenserfolg untersucht werden. Aus den 15 Finalistenermittelt eine erstklassig besetzte Jury aus Topmanagement und Wirtschaft diePreisträger in den Kategorien "Customer Experience", "Product & ServiceInnovation" sowie "Operations of the Future"."Wir befinden uns in einer Dekade mit enormen disruptiven Veränderungen", betontBain-Deutschlandchef und Jurymitglied Walter Sinn. "Deutschland und Europamüssen im internationalen Wettbewerb auch weiterhin vorangehen." Es braucheambitionierte Game Changer, die sich couragiert dieser Herausforderung stellenund revolutionäre Geschäftsideen entwickeln. Und Silvia Bergmann, Bain-Partnerinund Leiterin des Due-Diligence-Teams, fügt hinzu: "Eine Schlüsselaufgabe beidieser Transformation ist, unsere Wirtschaft in naher Zukunft zudekarbonisieren. Daher haben wir im Rahmen unserer Analyse dem KriteriumNachhaltigkeit einen noch höheren Stellenwert beigemessen."Datengetriebene und kundenfreundliche LösungenDas junge DAX-Unternehmen HelloFresh ist der weltweit führende Anbieter vonKochboxen und liefert frische, vorportionierte Zutaten zusammen mit Rezeptkartenbis an die Haustür. Die Kundinnen und Kunden des Preisträgers in der Kategorie"Customer Experience" können ihre Mahlzeiten individuell zusammenstellen, bequemüber die Webseite oder App ordern und anschließend die ausgesuchten Gerichte ausfrischen Zutaten zubereiten. Das datengetriebene Geschäftsmodell von HelloFreshermöglicht maßgeschneiderte Angebote und verändert die Art und Weise, wie sichMenschen ernähren.In der Kategorie "Operations of the Future" hat Personio die Jury überzeugt. DasUnternehmen entwickelt eine HR-Plattform für KMUs. Damit will Europas führendesHR-Tech-Unternehmen Personalprozesse so transparent und effizient wie möglich