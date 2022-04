Apple, Amazon, Facebook – Licht und Schatten in der Berichtssaison der großen US-Techs

Auch am letzten Handelstag der Woche geht es im Deutschen Aktienindex um die 14.000er Marke. Darüber ins Wochenende zu gehen, wäre zumindest ein kleiner Hoffnungsschimmer für den technisch angeschlagenen Markt. Mit der Sitzung der US-Notenbank in der kommenden Woche liegt dann ein harter Brocken mit jeder Menge Kollisionspotenzial vor den Anlegern. Vielleicht können ja heute noch die guten Zahlen des Ludwigshafener Chemie- und Pharmakonzerns BASF für etwas Kauflaune sorgen.

Gemischt geht es dagegen in der Berichtssaison der großen US-Technologieunternehmen weiter. Beim größten Onlinehändler Amazon hinterlässt das Ende der Corona-Pandemie mit all ihren Einschränkungen ihre Spuren. Die Menschen verlagern ihren Konsum jetzt wieder mehr in die Ladengeschäfte. Zwar konnte Amazon den Umsatz im abgelaufenen Quartal noch um sieben Prozent steigern, aber die Wachstumsrate war die schwächste seit zwei Jahrzehnten. Zudem brach der operative Gewinn um fast 60 Prozent ein. Die große Frage bei Amazon ist derzeit die Kostenkontrolle. Sollte der Konzern das Problem allerdings in den Griff bekommen und der Gewinneinbruch nur eine einmalige Sache sein, könnte der gestrige Rücksetzer für Anleger durchaus eine Kaufgelegenheit darstellen. Bei Apple dagegen läuft der Motor weiter rund. Gewinn- und Umsatzplus verhelfen der Aktie ins Plus.

Elon Musks Twitter-Deal bleibt auch nach der offiziellen Verkündung ein heißes Thema an der Börse. Zur Finanzierung will der Milliardär eigene Mittel von rund 21 Milliarden US-Dollar aufbringen. Dafür hat er weitere Tesla-Aktien abgestoßen, im Wert von gut vier Milliarden Dollar. Musk verkündete nun auf „seinem“ Portal, zunächst keine mehr seiner noch über 168 Millionen Tesla-Aktien verkaufen zu wollen. Das nimmt zumindest kurzfristig wieder den Druck von der Aktie. Einige der Papiere werden allerdings als Sicherheit für den Twitter-Deal hinterlegt. Die Frage, wieviel Kraft und Geld Musk in Zukunft in sein neues Baby investieren wird, dürfte damit auch die Zukunft seines langsam erwachsen werdenden Sprosses Tesla bestimmen.