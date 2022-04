SBF übertrifft unsere Ergebnisprognose für 2021 - Ausblick für 2022 impliziert erneut zweistelliges Wachstum



SBF hat gestern vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 veröffentlicht, die ergebnisseitig signifikant über unseren Prognosen liegen. Das nun kommunizierte Jahresziel für 2022 deutet indes darauf hin, dass SBF den starken zweistelligen Wachstumskurs fortsetzen dürfte.

Umsatz deutlich über Vorjahr, EBITDA mit beeindruckendem Sprung: Mit einem Erlös von rund 31,2 Mio. Euro sowie positiven Bestandsveränderungen i.H.v. 2,6 Mio. Euro, die auf zum Stichtag noch nicht ausgelieferte Produkte zurückzuführen sind, konnte SBF die Gesamtleistung des Konzerns um 51,7% yoy auf rund 33,8 Mio. Euro steigern (MONe: 33,4 Mio. Euro). Neben dem trotz global angespannter Lieferketten weiterhin robusten Geschäft der SBF Spezialleuchten ('Schienenfahrzeuge', +3,2% yoy auf 20,5 Mio. Euro) sorgte v.a. die erstmalige Konsolidierung der Lunux Lighting ('Industrielle Beleuchtung') für den deutlichen Anstieg. Letztere konnte im Anschluss an die erfolgreiche Restrukturierung in H1 demnach in H2 einen Beitrag von rund 9,3 Mio. Euro liefern (Gesamtjahr: 13,3 Mio. Euro). Damit lag der Umsatzanteil des Bereichs 'Industrielle Beleuchtung' in H2 mit ca. 58,5% erstmals über dem des Segments 'Schienenfahrzeuge' (6,6 Mio. Euro bzw. 41,5%).



Ergebnisseitig konnte SBF das EBITDA um 114,7% yoy auf 7,1 Mio. Euro mehr als verdoppeln, was eine Marge von 22,7% impliziert. Wenngleich das Ergebnis gemäß Vorstand durch einen steuerlichen Sondereffekt positiv beeinflusst wurde, dürfte u.E. das operative EBITDA mit rund 5,4 Mio. Euro dennoch über unserer bisherigen Prognose von 5,0 Mio. Euro liegen. Hauptgrund hierfür ist, dass SBF die Vorräte von Lunux Lighting im Jahr 2020 deutlich unter Buchwert erworben hat (Buchwert: ca. 7 Mio. Euro; Kaufpreis: 1,7 Mio. Euro) und somit sukzessive stille Reserven realisiert. In Kombination mit durchgesetzten Preiserhöhungen ergaben sich hieraus entsprechende Margentreiber. So hat Lunux Lighting das noch leicht defizitäre Ergebnis aus H1 (MONe: -0,3 Mio. Euro) auf Gesamtjahressicht nicht nur ausgeglichen, sondern mit einem beachtlichen EBITDA von 2,1 Mio. Euro in H2 erheblich überkompensiert. Dies entspricht einer Marge von 22,5%, die damit nahezu auf dem Niveau des Segments 'Schienenfahrzeuge' liegt (25,6%).



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 13,00 Euro